Микробиолог реабилитировала оливье и защитила от нападок диетологов Микробиолог Цветикова: Четыре вида овощей в оливье полезны для кишечника 28 декабря, 07:00 Салат Оливье. Обложка © Shutterstock

Сейчас принято ругать самое популярное новогоднее блюдо — салат оливье. Многие специалисты по питанию рекомендуют вовсе от него отказаться, мотивируя тем, что он жирный и калорийный. Но с точки зрения микробиологии это полезный продукт. Об этом Лайфу рассказала микробиолог Софья Цветикова.

В первую очередь потому что там содержится сразу несколько овощей: картофель, морковь, лук, горошек — это стимулирует разные виды кишечных бактерий. Здоровая микробиота — это не какой-то отдельный вид исключительно полезных бактерий, это разнообразие. Разные виды овощей содержат немного разную клетчатку и пищевые волокна, поэтому чем их больше, тем лучше для кишечника Софья Цветикова Микробиолог, руководитель направления микробиологии компании "Новабиом"

Также, по её словам, отдельного внимания заслуживает зелёный горошек — гороховое волокно очень сильно стимулирует разнообразие бактерий, поэтому горошек можно с уверенностью назвать самым полезным ингредиентом.

А самым вредным является варёная колбаса. В ней содержится совсем мало белка, зато много химических добавок. В колбасе могут быть эмульгаторы и консерванты, которые негативно влияют на кишечную микробиоту. Это может привести к тяжести и вздутию живота, предупреждает Цветикова. Поэтому колбасу можно легко заменить отварной курицей или говядиной.

Ещё один опасный ингредиент — майонез. В жирных соусах очень легко размножаются бактерии золотистого стафилококка. Поэтому использовать рекомендуется свежий соус, который вы только что открыли. Не стоит хранить открытую пачку майонеза в холодильнике месяцами. А ещё майонез можно заменить нежирной сметаной или натуральным йогуртом, тогда ваш салат будет ещё полезнее для кишечника. Там содержатся пробиотические бактерии — лактококки и стрептококки. Они положительно влияют на микробиоту.

"Чтобы предотвратить размножение болезнетворных бактерий, заправлять салат соусом нужно непосредственно перед подачей и только в том количестве, которое съедят сразу", — посоветовала руководитель направления микробиологии компании "Новабиом".

А ранее аналитики выяснили, в каких регионах России самый дорогой и самый дешёвый оливье. В среднем традиционный новогодний салат с колбасой в уходящем году подорожал почти на 8,7% — до 204,83 рубля за 800 граммов.

Авторы Андрей Горяничев