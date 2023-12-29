Мало жира и много кальция: Диетолог назвала самый полезный сорт сыра

Сыр сорта ярлсберг признан учёными самым полезным для здоровья. Как рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина, он содержит меньше жира и холестерина.

"В этом сорте сыра содержится большое количество витамина К2. Он нужен для того, чтобы кальций усваивался там, где нужно, и пошёл по назначению в кости, а не отложился внутри сосуда и сформировал атеросклеротическую бляшку. В таком случае на холестерин накладывается кальций, он затвердевает, а это опасно для здоровья", — сообщила Соломатина.

По её словам, кальций должен не оставаться в сосудах, а уходить в кости, иначе возрастают риски осложнений от атеросклероза, инсульта и инфаркта. Для его усвоения и нужен витамин К. Так, К1 содержится в зелёных овощах, а К2 — в сырах, например в бри.

Также специалист советует обратить внимание на мягкие рассольные и творожные сыры, например адыгейский или моцареллу. В них меньше соли и много полезных ферментированных продуктов, подытожила Соломатина.