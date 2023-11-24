Больше сыра и орехов: Назван верный способ избежать старческой деменции

Состав ежедневного рациона напрямую влияет на риск развития деменции в пожилом возрасте. Дабы избежать когнитивных нарушений, выбор следует делать лишь в пользу натуральных продуктов растительного и животного происхождения, подчеркнул врач высшей категории Марк Гадзиян.

По словам кандидата медицинских наук, к утрате умственных способностей в старости нужно готовиться любителям соли, сахара и алкоголя. Эти продукты провоцируют не только сосудистую деменцию, но и болезнь Альцгеймера. Противоположным эффектом обладает сыр, подчеркнул эксперт. Содержащиеся в нём бактерии и жирные кислоты станут отличным средством для профилактики слабоумия. Подойдут сорта чеддер, пармезан, бри, стилтон и грюйер. Ещё в список полезных для мозгов продуктов входит богатое белком и железом необработанное красное мясо.

"Также от потери памяти и слабоумия в будущем защищают фундук, артишоки и бобы, ягоды, овощи, бокал вина в день, кофе, но не напитки с кофеином, три или более чашки чёрного или зелёного чая в день, карри", — подытожил Гадзиян в беседе с РИА "ФедералПресс".