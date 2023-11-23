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23 ноября, 13:14

Диетолог предупредила, что сальмонеллёз можно подхватить от пельменей ещё до варки

Диетолог Круглова: Листерии в пельменях опасны для беременных и ослабленных

Патогенные бактерии, обнаруженные сразу в нескольких российских марках пельменей, представляют большую опасность для некоторых людей. Однако есть действенные и проверенные способы, как защитить себя.

Как рассказала телеканалу "360" врач-диетолог Наталья Круглова, самые опасные из бактерий — сальмонелла и кишечная палочка. Встречаются также листерии, но они редко вызывают какие-то заболевания. Тем не менее эта группа палочек всё же может нанести вред детям, беременным женщинам, ослабленным пациентам со снижением иммунных и защитных функций организма.

В таких случаях наблюдаются кишечные проявления, в том числе нарушение пищеварения, жидкий стул, дискомфорт в пищеварительной системе, тошнота и рвота. А чтобы обезопасить себя, нужно помнить о важности термической обработки и временных интервалах варки продуктов.

При этом нельзя забывать, что риск подхватить сальмонеллёз всё равно остаётся при взаимодействии с сырыми пельменями — когда вынимаем их из пачки и закладываем в кипящую воду. После этого важно помыть руки, а до этого момента — не взаимодействовать с продуктами, которые обрабатываться не будут (например, хлеб, фрукты или овощи).

"Обязательно помыть руки. Это будет снижать риск возникновения этого заболевания", — подчеркнула диетолог.

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Напомним, ранее "Роскачество" проверило два десятка наиболее популярных российских марок пельменей и нашло в них много "интересного". Помимо перемолотых костей в составе некоторых было обнаружено повышенное количество сальмонеллы, кишечная палочка, а также ингредиенты, не заявленные на маркировке, в том числе соевый белок.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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