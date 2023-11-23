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23 ноября, 07:46

В российских пельменях нашли сальмонеллу, кишечную палочку и перемолотые кости

"Роскачество" обнаружило в популярных пельменях сою и патогенные бактерии

"Роскачество" проверило 20 наиболее популярных в России марок пельменей и нашло в них, в частности, перемолотые кости и патогенные бактерии. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Так, в ряде продукции нашли перемолотые кости, они могли попасть в пельмени из-за использования мяса механической обвалки.

Кроме того, в некоторых образцах выявлено повышенное количество сальмонеллы и наличие кишечной палочки. Они могли попасть в продукт как из-за несоблюдения производителем санитарно-гигиенических требований, так и из-за нарушения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации товара. Всего эксперты нашли 13 марок с нарушениями в части микробиологии.

Помимо бактерий в 14 исследованных марках нашли ингредиенты, не заявленные на маркировке: соевый белок, мясо птицы. Некоторые производители также добавили в пельмени крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева.

Найден самый опасный продукт для кишечника, который грозит онкологией

Найден самый опасный продукт для кишечника, который грозит онкологией

А в сентябре в "Роскачестве" исследовали популярные у россиян марки пиццы "Маргарита" и пришли к неутешительным выводам: в половине из них нет настоящего сыра.

Обложка ©

Кирилл Кухмарь / ТАСС

Матвей Константинов
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