В российских пельменях нашли сальмонеллу, кишечную палочку и перемолотые кости

"Роскачество" проверило 20 наиболее популярных в России марок пельменей и нашло в них, в частности, перемолотые кости и патогенные бактерии. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Так, в ряде продукции нашли перемолотые кости, они могли попасть в пельмени из-за использования мяса механической обвалки.

Кроме того, в некоторых образцах выявлено повышенное количество сальмонеллы и наличие кишечной палочки. Они могли попасть в продукт как из-за несоблюдения производителем санитарно-гигиенических требований, так и из-за нарушения температурного режима при транспортировке, хранении или реализации товара. Всего эксперты нашли 13 марок с нарушениями в части микробиологии.

Помимо бактерий в 14 исследованных марках нашли ингредиенты, не заявленные на маркировке: соевый белок, мясо птицы. Некоторые производители также добавили в пельмени крахмал, клетчатку, коллагеновый животный белок, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева.