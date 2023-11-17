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17 ноября, 13:53

Диетолог назвала овощи, которые в сыром виде менее полезны, чем в готовом

Диетолог Браун: Морковь и помидоры в приготовленном виде полезнее

Оказывается, не все овощи более полезны в сыром виде. Как рассказала диетолог Лора Браун из британского университета Тиссайда, некоторые продукты, напротив, стоит употреблять в готовом виде, если вы хотите получить витамины и другие элементы.

По её словам, морковь, болгарский перец, спаржу и помидоры лучше есть в готовых блюдах. Дело в том, что при готовке у спаржи, например, разрушаются клеточные стенки, что позволяет организму легче усваивать витамины А, В9, С и Е. Аналогичное свойство приобретают во время приготовления и помидоры. При жарке в них увеличивается содержание специального растительного пигмента, который влияет на укрепление сердца и сосудов, передаёт The Conversation.

Морковь же становится полезнее при варке. Так она приобретает больше бета-каротина, который способствует работе мозга. А вот болгарский перец сохраняет полезные вещества при обжаривании. В варёном виде же он теряет витамин С.

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Ян Поланин
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