Диетолог назвала овощи, которые в сыром виде менее полезны, чем в готовом

Оказывается, не все овощи более полезны в сыром виде. Как рассказала диетолог Лора Браун из британского университета Тиссайда, некоторые продукты, напротив, стоит употреблять в готовом виде, если вы хотите получить витамины и другие элементы.

По её словам, морковь, болгарский перец, спаржу и помидоры лучше есть в готовых блюдах. Дело в том, что при готовке у спаржи, например, разрушаются клеточные стенки, что позволяет организму легче усваивать витамины А, В9, С и Е. Аналогичное свойство приобретают во время приготовления и помидоры. При жарке в них увеличивается содержание специального растительного пигмента, который влияет на укрепление сердца и сосудов, передаёт The Conversation.

Морковь же становится полезнее при варке. Так она приобретает больше бета-каротина, который способствует работе мозга. А вот болгарский перец сохраняет полезные вещества при обжаривании. В варёном виде же он теряет витамин С.