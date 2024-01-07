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7 января, 03:58

Россиянам рассказали, когда может открыться аллергия на холод

Аллерголог Болибок: Аллергией на холод можно начать страдать в любом возрасте

Аллергия на холод — это частое явление, которое может дать о себе знать в любом возрасте, даже если у человека ранее не было аллергических реакций. Чаще она встречается у женщин. Об этом телеканалу "360" рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Если у человека есть аллергическая реакция на холод, то ему нужно сидеть в тепле и не выходить на мороз. Я в своей практике встречал, что аллергическая реакция на холод начиналась уже при плюсовой температуре. У человека появлялась крапивница", — пояснил Болибок.

Россиян научили с лёту распознавать аллергию на холод
Россиян научили с лёту распознавать аллергию на холод

Ранее в Ленинградской области двухлетний ребёнок умер после прогулки на морозе с бабушкой и дедушкой в Лодейном Поле. Предположительно, у него была аллергия на холод.

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Freepik / stockking

Анатолий Симоненко
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