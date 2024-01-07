Россиянам рассказали, когда может открыться аллергия на холод

Аллергия на холод — это частое явление, которое может дать о себе знать в любом возрасте, даже если у человека ранее не было аллергических реакций. Чаще она встречается у женщин. Об этом телеканалу "360" рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Если у человека есть аллергическая реакция на холод, то ему нужно сидеть в тепле и не выходить на мороз. Я в своей практике встречал, что аллергическая реакция на холод начиналась уже при плюсовой температуре. У человека появлялась крапивница", — пояснил Болибок.