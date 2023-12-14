Россиян научили с лёту распознавать аллергию на холод
Врач Билибина: Красные волдыри после мороза свидетельствуют об аллергии на холод
Длительное воздействие низких температур на открытые участки кожи иногда вызывает так называемую холодовую аллергию (ХА). Это весьма редкое заболевание, которое для некоторых может оказаться пожизненным. Подробнее о недуге рассказала кандидат медицинских наук Светлана Билибина.
Наиболее распространённым симптомом такой аллергии является крапивница. При ней тело покрывается зудящими волдырями и отекает. А у некоторых пациентов ХА проявляется через ринит или конъюнктивит, отметила врач. Чтобы уберечь организм в преддверии праздников, стоит избегать холодов, носить тёплую одежду и пользоваться защитными кремами.
"Аллергия на холод проходит самостоятельно у многих пациентов. В течение пяти-шести лет у 50% пациентов наблюдаются ремиссии или значительное уменьшение симптомов заболевания. Лишь у некоторых больных проявления ХА могут сохраняться в течение многих лет, а при наследственных формах заболевания — пожизненно", — поделилась Билибина с порталом "Страсти".
Для спасения от минусовой температуры прекрасный пол может воспользоваться лайфхаками из СССР. Советские женщины не знали толк в моде, но зато умели защищаться от морозов, рассказывал Лайф.
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