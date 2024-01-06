В Ленобласти двухлетний ребёнок умер после прогулки от аллергии на холод

В Ленинградской области после прогулки скончался ребёнок. Как передаёт издание 78.ru, предварительно, он скончался из-за аллергии на холод.

Шокирующее происшествие случилось накануне, 5 января. После прогулки со своими бабушкой и дедушкой в Лодейном Поле стало плохо двухлетнему мальчику. Мать незамедлительно вызвала сыну скорую помощь, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Журналисты сообщили, что во время прогулки ребёнок начал плакать, а потом прекратил, вследствие чего бабушка подумала, что он уснул. Реальность оказалась хуже — уже дома выяснили, что ребёнок не дышит. Стоит отметить, что летом у него была выявлена аллергическая реакция на комариные укусы.

Смерть малыша прокомментировала врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина. Она подчеркнула, что смертельных случаев при холодовой аллергии у детей почти не бывает.

"Сейчас, видите, новогодние праздники. И проблема в том, что очень многие своих детей перекармливают гистаминными продуктами: цитрусовыми, шоколадом. Если ещё добавилась холодовая аллергия, которая сопровождается отёком, на переохлаждение, на холод, то это могло по совокупности привести к такому исходу", — заявила она.