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3 января, 20:52

В Москве годовалый малыш чуть не умер после знакомства с комнатным цветком

SHOT: В Москве годовалый ребёнок попал в токсикологию из-за комнатного цветка

Бытовая ситуация едва не обернулась ужасной трагедией в семье, проживающей в Тимирязевском районе Москвы. Как передаёт телеграм-канал SHOT, годовалый ребёнок попытался съесть комнатное растение, после чего его увезли в токсикологию с сильным отравлением.

По данным канала, утром 2 января ушедший в магазин 40-летний отец оставил с маленьким ребёнком супругу. В какой-то момент женщина оставила малыша одного в комнате, а сама пошла в ванную — именно тогда мальчик схватил стоявший на полке цветок молочая и надкусил его стебель.

Не подозревающая о последствиях мать отобрала у ребёнка растение и поставила его обратно. Впоследствии у малыша значительно ухудшилось самочувствие, и, когда он начал задыхаться, ему вызвали скорую. Малолетнего пациента удалось спасти, а врачи сообщили, что всему виной был содержащийся в цветке яд. В настоящее время мальчику не грозит опасность.

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Обложка ©

Freepik / chandlervid85

Алексей Соловьёв
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