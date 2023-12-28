Россиянка заказала отравление родного брата, устав жить с ним в одной квартире

По информации канала, 25-летняя безработная девушка пообещала расплатиться с киллером половиной той самой квартиры, так как денег у неё не было. Известно, что она наняла для убийства 47-летнего знакомого бездомного, пообещав, что возьмёт его к себе жить после того, как он избавит её от брата. Совместно они решили, что ликвидируют 29-летнего мужчину путём отравления. Бездомный подлил жертве в алкоголь муравьиный спирт и сильнодействующие лекарства во время посиделок. С ними также была и сестра пострадавшего. Мужчина почувствовал себя плохо, однако сумел самостоятельно вызвать скорую.