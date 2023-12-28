Регион

Уведомления отключены

28 декабря, 08:13

Россиянка заказала отравление родного брата, устав жить с ним в одной квартире

SHOT: Жительница ЯНАО наняла киллера, чтобы избавиться от родного брата

Жительница города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа наняла бездомного киллера для убийства родного брата, так как устала жить с ним в одной квартире. Как сообщает телеграм-канал SHOT, она хотела стать единственной владелицей жилища.

По информации канала, 25-летняя безработная девушка пообещала расплатиться с киллером половиной той самой квартиры, так как денег у неё не было. Известно, что она наняла для убийства 47-летнего знакомого бездомного, пообещав, что возьмёт его к себе жить после того, как он избавит её от брата. Совместно они решили, что ликвидируют 29-летнего мужчину путём отравления. Бездомный подлил жертве в алкоголь муравьиный спирт и сильнодействующие лекарства во время посиделок. С ними также была и сестра пострадавшего. Мужчина почувствовал себя плохо, однако сумел самостоятельно вызвать скорую.

Медики выявили в организме пострадавшего следы яда, а правоохранители оперативно установили виновников отравления. У бездомного был обнаружен пузырёк с отравой.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. Примечательно, что горе-киллер уже был судим: за кражу и неуплату алиментов.

Выживший: В Сибири киллеры с позором провалили заказ, не сумев убить бизнесмена семью выстрелами
Выживший: В Сибири киллеры с позором провалили заказ, не сумев убить бизнесмена семью выстрелами

Ранее Лайф писал, что директор управляющей компании из Хабаровска нанял киллера для убийства собственной подруги. Женщина угрожала рассказать полиции, что тот замешан в наркобизнесе.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров