Россиянка заказала отравление родного брата, устав жить с ним в одной квартире
SHOT: Жительница ЯНАО наняла киллера, чтобы избавиться от родного брата
Жительница города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа наняла бездомного киллера для убийства родного брата, так как устала жить с ним в одной квартире. Как сообщает телеграм-канал SHOT, она хотела стать единственной владелицей жилища.
По информации канала, 25-летняя безработная девушка пообещала расплатиться с киллером половиной той самой квартиры, так как денег у неё не было. Известно, что она наняла для убийства 47-летнего знакомого бездомного, пообещав, что возьмёт его к себе жить после того, как он избавит её от брата. Совместно они решили, что ликвидируют 29-летнего мужчину путём отравления. Бездомный подлил жертве в алкоголь муравьиный спирт и сильнодействующие лекарства во время посиделок. С ними также была и сестра пострадавшего. Мужчина почувствовал себя плохо, однако сумел самостоятельно вызвать скорую.
Медики выявили в организме пострадавшего следы яда, а правоохранители оперативно установили виновников отравления. У бездомного был обнаружен пузырёк с отравой.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. Примечательно, что горе-киллер уже был судим: за кражу и неуплату алиментов.
Ранее Лайф писал, что директор управляющей компании из Хабаровска нанял киллера для убийства собственной подруги. Женщина угрожала рассказать полиции, что тот замешан в наркобизнесе.
Shutterstock