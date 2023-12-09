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9 декабря, 07:18

Всё пошло не по плану: Россиянин заказал подругу, которая угрожала рассказать полиции о его наркобизнесе

В Хабаровске задержан директор УК, который нанял киллера для убийства подруги

<p>Сергей Романов из Хабаровска, заказавший собственную подругу. Обложка ©<a href="https://t.me/shot_shot/60269" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Сергей Романов из Хабаровска, заказавший собственную подругу. Обложка © SHOT

Директор управляющей компании из Хабаровска нанял киллера для убийства собственной подруги. Женщина угрожала рассказать полиции, что тот замешан в наркобизнесе. По данным SHOT, речь идёт о 44-летнем главе УК "Умный дом" Сергее Романове.

По данным телеграм-канала, старая знакомая угрожала Романову написать на него заявление о торговле наркотиками. Тогда мужчина решил избавиться от обидчицы, однако всё пошло не по плану: он связался с киллером, но тот пошёл в полицию. Романова задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства по найму. К слову, ранее директор УК уже был осуждён за подделку документов и незаконную рубку леса.

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Напомним, тем временем в Омске завершается громкое дело гражданина Египта Мохамеда Эльсайед Або Элелаа, решившего избавиться от своей жены-россиянки из-за нежелания делить имущество при разводе. Исполнителя он нашёл в лице ранее судимого знакомого, однако тот, как и хабаровчанин, пошёл в полицию. Там решили разыграть египтянина: сотрудник уголовного розыска представился киллером и получил аванс, а после подделки фото с места "убийства" женщины пришёл за остальной суммой. Там его ждал спецназ. Позднее Мохамед утверждал, что отношения с супругой у них были нормальные. В ходе следствия выяснилось, что он хотел ради квартир расправиться с ещё одной женщиной.

Матвей Константинов
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