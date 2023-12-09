Всё пошло не по плану: Россиянин заказал подругу, которая угрожала рассказать полиции о его наркобизнесе

Директор управляющей компании из Хабаровска нанял киллера для убийства собственной подруги. Женщина угрожала рассказать полиции, что тот замешан в наркобизнесе. По данным SHOT, речь идёт о 44-летнем главе УК "Умный дом" Сергее Романове.

По данным телеграм-канала, старая знакомая угрожала Романову написать на него заявление о торговле наркотиками. Тогда мужчина решил избавиться от обидчицы, однако всё пошло не по плану: он связался с киллером, но тот пошёл в полицию. Романова задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства по найму. К слову, ранее директор УК уже был осуждён за подделку документов и незаконную рубку леса.