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19 октября, 14:11

Заказавший жену омич-египтянин хотел ради квартир расправиться с ещё одной женщиной

Завершилось следствие по делу омича-египтянина, заказавшего собственную жену

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу уроженца Египта, пытавшегося в начале текущего года заказать убийство собственной жены. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, вину 42-летний Мохамед Эльсайед Або Элелаа не признал, заявив, что хотел таким образом всех разыграть.

Мохамед Эльсайед Або Элелаа, пытавшийся заказать собственную жену. Видео © Telegram / СУ СК России по Омской области

"Органами предварительного расследования он обвиняется по чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц)... Уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу", говорится в опубликованном сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по области сообщили о завершении расследования уголовного дела. В ходе работы выяснилось, что, по всей видимости, уже бывший муж бедной омички также хотел убить 50-летнюю мать своего подчинённого, чтобы завладеть двумя её квартирами в центре города.

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Напомним, в начале текущего года Мохамед Эльсайед Або Элелаа, не желавший делить бизнес с супругой после развода, пошёл на радикальное решение вопроса — заказное убийство. За нужным контактом он обратился к ранее судимому знакомому, однако тот пошёл в полицию. Там решили разыграть перед египтянином самый зрелищный в его жизни спектакль: сотрудник уголовного розыска представился киллером и получил аванс, а после подделки фото с места "убийства" женщины пришёл за остальной суммой. Тут-то мужчину и задержали — жёстко, силами спецназа. Позже он утверждал, что отношения с супругой у них были нормальные.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Омской области

Матвей Константинов
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