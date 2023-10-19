Выживший: В Сибири киллеры с позором провалили заказ, не сумев убить бизнесмена семью выстрелами

В Новосибирске двое киллеров не справились с заказом — они пытались убить местного бизнесмена и выпустили в него не менее семи пуль, но он каким-то чудом выжил. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным ведомства, убийство 40-летнего предпринимателя понадобилось его знакомому, с которым возник серьёзный конфликт. Коллеги никак не могли договориться по рабочим вопросам, и мужчина решил устранить проблему неординарным способом: он вышел на двух знакомых киллеров и пообещал им 10 миллионов рублей за убийство.

В итоге в ночь на 15 августа нанятые убийцы поджидали жертву на парковке в Октябрьском районе, а когда тот появился, начали стрелять и выпустили почти всю обойму. После этого уверенные в смерти бизнесмена киллеры скрылись, однако тот выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Организатор преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск, а двое киллеров — задержаны и арестованы. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

"В настоящее время двум исполнителям предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство — и по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении Следкома.