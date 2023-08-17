Москвич заказал убийство приятеля, которому завидовал из-за богатства

56-летний москвич Александр Л. заказал киллера для семьи своего друга-миллионера, чтобы отобрать их деньги. Сперва, по данным SHOT, мужчина очень завидовал знакомому, который сколотил состояние на продаже коллекционных монет из золота и серебра. Успех приятеля не давал ему покоя, и они в какой-то момент полностью прекратили общение, но и этого Александру показалось мало и он начал искать киллера в Интернете.