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17 августа, 09:38

Москвич заказал убийство приятеля, которому завидовал из-за богатства

56-летний москвич Александр Л. заказал киллера для семьи своего друга-миллионера, чтобы отобрать их деньги. Сперва, по данным SHOT, мужчина очень завидовал знакомому, который сколотил состояние на продаже коллекционных монет из золота и серебра. Успех приятеля не давал ему покоя, и они в какой-то момент полностью прекратили общение, но и этого Александру показалось мало и он начал искать киллера в Интернете.

На объявление под видом заинтересовавшегося предложением наёмника откликнулись силовики. На встрече заказчик в красках описал план убийства, сообщил распорядок бывшего друга и передал в залог аванс — пять тысяч рублей. После этого мужчину задержали.

В отношении завистливого приятеля возбудили уголовное дело за организацию и покушение на убийство.

Квартирный вопрос заставил жительницу Красноярска заказать убийство сына и дочери

Квартирный вопрос заставил жительницу Красноярска заказать убийство сына и дочери

Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области полиция задержала женщину-терапевта, которая наняла киллера для расправы с экс-супругом, чтобы после развода заполучить себе их общую квартиру. А в Краснодаре задержали 81-летнюю бабушку, которая хотела отомстить местному участковому и принялась искать киллера. За услугу пенсионерка предлагала миллион рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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