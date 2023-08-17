Москвич заказал убийство приятеля, которому завидовал из-за богатства
56-летний москвич Александр Л. заказал киллера для семьи своего друга-миллионера, чтобы отобрать их деньги. Сперва, по данным SHOT, мужчина очень завидовал знакомому, который сколотил состояние на продаже коллекционных монет из золота и серебра. Успех приятеля не давал ему покоя, и они в какой-то момент полностью прекратили общение, но и этого Александру показалось мало и он начал искать киллера в Интернете.
На объявление под видом заинтересовавшегося предложением наёмника откликнулись силовики. На встрече заказчик в красках описал план убийства, сообщил распорядок бывшего друга и передал в залог аванс — пять тысяч рублей. После этого мужчину задержали.
В отношении завистливого приятеля возбудили уголовное дело за организацию и покушение на убийство.
Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области полиция задержала женщину-терапевта, которая наняла киллера для расправы с экс-супругом, чтобы после развода заполучить себе их общую квартиру. А в Краснодаре задержали 81-летнюю бабушку, которая хотела отомстить местному участковому и принялась искать киллера. За услугу пенсионерка предлагала миллион рублей.
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