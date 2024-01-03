В Москве у инженера-конструктора нашли в крови опасный яд после обеда на работе

Инженеру-конструктору одного из московских заводов стало плохо после обеда на рабочем месте. Как сообщает SHOT, в его крови обнаружили мышьяк. В настоящее время проверяется версия об отравлении.

По информации телеграм-канала, 49-летний сотрудник одного из столичных бетонных заводов решил на скорую руку пообедать в своём кабинете незадолго до наступления Нового года. После приёма пищи мужчине резко стало плохо: появилась сильная тошнота, а на теле — бурые пятна.

Инженер-конструктор самостоятельно отправился в больницу. Медики взяли анализ крови и сообщили, что в организме мужчины находится изрядная доля мышьяка. Специалисты предприняли необходимые шаги, чтобы исключить любую опасность для жизни.

Телеграм-канал пишет, что информация о случившемся передана в полицию. В настоящее время проводится проверка и выясняется, как именно мышьяк попал в организм пострадавшего: случайно или кто-то подсыпал его намеренно.