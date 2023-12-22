Раскрыта роль Киева в попытке отравления лётчиков на Кубани тортом с ядом
Прокуратура заявила о причастности Киева к попытке отравления лётчиков на Кубани
Отравленный торт, который курьер Егор Семёнов привёз выпускникам Армавирского лётного училища. Фото © Telegram / Fighterbomber
К попытке отравления выпускников военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края причастна организованная группа, в которой состояли не установленные пока лица из числа сотрудников украинских госорганов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 22 декабря.
Курьер Егор Семёнов, который привёз отравленный торт выпускникам Армавирского лётного училища. Обложка © Telegram / SHOT
"Установлено, что [курьер] Семёнов Е.И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрёл не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", — отметили там в беседе с ТАСС.
В ведомстве добавили, что Семёнов, используя шприц, ввёл в торт препараты и 20 октября доставил его в ресторан "Царская охота".
Как сообщал Лайф, в октябре более 70 выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) попытались отравить тортом и виски. Доставивший их курьер оказался уроженцем Мелитополя Запорожской области. Днём 22 октября его задержали при попытке вылететь в Москву из Ставрополя.