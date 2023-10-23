Курьера, который привёз торт с ядом лётчикам в Армавире, арестовали на 15 суток

По данным телеграм-канала, рано утром 21 октября мужчина привёз в ресторан, где планировались гуляния военных лётчиков, праздновавших 20-летие выпуска, "подарок" в виде огромного торта и дорогого виски. Всего на мероприятии ожидалось 77 гостей. Выпускники не смогли определить, кто отправил им столь щедрый презент, и тогда у них закрались сомнения. Лётчики отследили курьера по камерам и выяснили, что он купил билет на самолёт до Москвы на 22 октября.