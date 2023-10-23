Курьера, который привёз торт с ядом лётчикам в Армавире, арестовали на 15 суток
Курьер Егор Семёнов, который привёз отравленный торт выпускникам Армавирского лётного училища. Обложка © Telegram / SHOT
Курьера, который привёз отравленные торт и виски выпускникам кубанского Армавирского лётного училища, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. 32-летнего украинца Егора Семёнова задержали при попытке улететь в Москву, сообщает SHOT.
Отравленный торт, который курьер Егор Семёнов привёз выпускникам Армавирского лётного училища. Фото © Telegram / Fighterbomber
По данным телеграм-канала, рано утром 21 октября мужчина привёз в ресторан, где планировались гуляния военных лётчиков, праздновавших 20-летие выпуска, "подарок" в виде огромного торта и дорогого виски. Всего на мероприятии ожидалось 77 гостей. Выпускники не смогли определить, кто отправил им столь щедрый презент, и тогда у них закрались сомнения. Лётчики отследили курьера по камерам и выяснили, что он купил билет на самолёт до Москвы на 22 октября.
Полицейские задержали его. В России мужчина находится с 2017 года, у него есть маленький ребёнок. Семёнов занимался пауэрлифтингом и устанавливал домофоны.
Напомним, накануне сообщалось, что выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) попытались отравить тортом и виски. Доставивший их курьер оказался уроженцем Мелитополя Запорожской области. По некоторой информации, он мог быть агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).