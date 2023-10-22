Агент Киева попытался отравить тортом 77 российских лётчиков на Кубани
Fighterbomber: Агент ГУР пытался отравить тортом российских лётчиков в Армавире
Тот самый торт, которым агент ГУР пытался отравить выпускников лётного училища в Армавире. Обложка © Telegram / Fighterbomber
Выпускников лётного училища в Армавире (Краснодарский край) попытались отравить тортом. Об этом сообщает телеграм-канал Fighterbomber.
По его данным, накануне 77 человек собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков противовоздушной обороны. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски. При этом выяснить имя таинственного отправителя никто не мог.
В результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения. Те выяснили, что он оказался уроженцем Мелитополя (Запорожская область) и уже купил билет на самолёт. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать, и он признался, что торт отравлен сильнодействующим ядом. При этом известно, что он был изготовлен в Армавире. Сейчас кондитеров ищут. К счастью, торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан. Подозрительный алкоголь тоже никто не пил.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в Запорожье гражданина Украины, готовившего подрыв колонны ВС РФ. Мужчина намеревался заложить изготовленную им взрывчатку на участке пути движения российской военной техники.