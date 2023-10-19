ФСБ задержала в Запорожье гражданина Украины, готовившего подрыв колонны ВС РФ

В Запорожской области был задержан гражданин Украины, готовивший подрыв военной колонны ВС РФ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УФСБ РФ.

"Он был задержан оперативными сотрудниками, не успев привести в действие самодельное взрывное устройство", — сообщили в ведомстве.

В УФСБ объяснили, что житель Запорожской области намеревался заложить изготовленную им взрывчатку на участке пути движения российский военной техники. СВУ было изготовлено задержанным из миномётных снарядов и компонентов, полученных им от ГУР Украины, которое также занималось координацией действий диверсанта.

Во время обысков в жилище подозреваемого сотрудниками ФСБ было найдено и изъято 18 снарядов для миномёта калибра 82 миллиметра, один снаряд для миномёта калибра 120 миллиметров, 300 грамм взрывчатого вещества и детонаторы. В отношении него было заведено уголовное дело о попытке совершить диверсию.