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Опубликовано 12 октября 2023, 10:32
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Политолог раскрыл истинную сущность главы ГУР Украины

Политолог Мезюхо: Скорее всего, украинской разведкой управляет другой человек

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы контрнаступления ВСУ идут не по графику RT.

"Многие месяцы он раздаёт интервью с победоносной риторикой и ведёт себя не как типичный глава разведки. Обычно его коллеги в других странах очень чётко выверяют каждое сказанное слово, не ведут себя как пустомели, не раздают бесконечные интервью. Профессия разведчика этого не предполагает. А Буданов ведёт себя как шоумен", — отметил Мезюхо.

Политолог отметил, что Буданов даёт слишком много интервью, что не характерно для разведчика. Мезюхо дополнил, что эти заявления — попытка главы ГУР оправдаться на фоне провала ВСУ. По мнению политолога, Буданов не настоящий политический деятель, а разведкой Украины управляет другой человек.

"Он применяет такие речевые обороты и ведёт себя действительно как типичный трепач... Скорее всего, истинным руководителем украинской разведки является другое лицо, и, вероятно, это лицо с иностранным гражданством", заключил политолог.

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Ранее Лайф писал, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что с контрнаступлением ВСУ есть проблемы: оно идёт не по графику. Однако Буданов поспешил оправдаться, пытаясь заверить, что кувырком пошло далеко не всё и у ВСУ ещё есть шанс.

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Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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