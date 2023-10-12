Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что планы контрнаступления ВСУ идут не по графику RT.

"Многие месяцы он раздаёт интервью с победоносной риторикой и ведёт себя не как типичный глава разведки. Обычно его коллеги в других странах очень чётко выверяют каждое сказанное слово, не ведут себя как пустомели, не раздают бесконечные интервью. Профессия разведчика этого не предполагает. А Буданов ведёт себя как шоумен", — отметил Мезюхо.

Политолог отметил, что Буданов даёт слишком много интервью, что не характерно для разведчика. Мезюхо дополнил, что эти заявления — попытка главы ГУР оправдаться на фоне провала ВСУ. По мнению политолога, Буданов не настоящий политический деятель, а разведкой Украины управляет другой человек.

"Он применяет такие речевые обороты и ведёт себя действительно как типичный трепач... Скорее всего, истинным руководителем украинской разведки является другое лицо, и, вероятно, это лицо с иностранным гражданством", — заключил политолог.