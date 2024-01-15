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В Киеве стало сложно вызвать такси: водители боятся выезжать на дороги из-за мобилизации

"Страна": Из-за мобилизации в Киеве стало сложно вызвать такси

15 января, 15:51
Обложка © Unsplash

Обложка © Unsplash

В Киеве стало сложно вызвать такси, пишет украинское издание "Страна". Дело в том, что многие водители просто боятся выезжать на дороги из-за мобилизационных мероприятий, которые активизировались в последнее время. Кроме того, Киев покинули многие мигранты, которые зарабатывали извозом.

"Вижу, что там и там блокпосты, тогда я не выезжаю или не беру заказ в тот район. Вообще, если есть информация, что ТЦК (территориальный центр комплектования. — Прим. Лайфа) активизировались, не еду даже за большие деньги. Лучше я подожду, а потом заработаю", — цитирует издание слова одного из киевских таксистов.

Глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк подтвердил, что количество водителей такси уменьшилось. По его словам, на сегодняшний день уже мобилизовали до 10% сотрудников, которые работали легально. При этом Антонюк добавил, что жалоб от таксистов на частые проверки военкомата в ассоциацию не поступало.

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Напомним, Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на войну. Киев уже провёл девять волн мобилизации, а Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского призвать ещё до полмиллиона граждан. При этом многие украинцы укрываются от мобилизации, как могут: некоторые сами бегут из страны (иногда даже вплавь), некоторые тратят на содействие при выезде огромные деньги — до 12 тысяч долларов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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