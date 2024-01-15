В Киеве стало сложно вызвать такси: водители боятся выезжать на дороги из-за мобилизации "Страна": Из-за мобилизации в Киеве стало сложно вызвать такси 15 января, 15:51 Обложка © Unsplash

В Киеве стало сложно вызвать такси, пишет украинское издание "Страна". Дело в том, что многие водители просто боятся выезжать на дороги из-за мобилизационных мероприятий, которые активизировались в последнее время. Кроме того, Киев покинули многие мигранты, которые зарабатывали извозом.

"Вижу, что там и там блокпосты, тогда я не выезжаю или не беру заказ в тот район. Вообще, если есть информация, что ТЦК (территориальный центр комплектования. — Прим. Лайфа) активизировались, не еду даже за большие деньги. Лучше я подожду, а потом заработаю", — цитирует издание слова одного из киевских таксистов.

Глава украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк подтвердил, что количество водителей такси уменьшилось. По его словам, на сегодняшний день уже мобилизовали до 10% сотрудников, которые работали легально. При этом Антонюк добавил, что жалоб от таксистов на частые проверки военкомата в ассоциацию не поступало.

Авторы Александра Вишнякова