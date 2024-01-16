"Блонд держится на честном слове": Звёздный стилист назвал виновного в облысении Волочковой

В том, что балерина Анастасия Волочкова стремительно теряет волосы, виноват её парикмахер Роман Спектр. Такое мнение в беседе с порталом "Страсти" высказал звёздный стилист Александр Данилов.

Несколько месяцев назад он составил перечень наиболее ужасных блондинок российского шоу-бизнеса. И возглавила его именно Волочкова. Притом что отношение к самой балерине у Данилова хорошее. Стилист подчеркнул, что у балерины один из самых плохих блондов в мире, а её парикмахер Спектр просто портит ей волосы. По мнению Данилова, поёт он лучше, чем красит.

"У Анастасии не то что волос "на одну драку", бой ещё не начнётся, а волос уже не останется. То есть ей нужно срочно бежать от этого стилиста, который просто с каждым днём доводит её череп до облысения. Вот запомните, это Роман Спектр. <…> Поэтому Анастасия Волочкова, может, и классная, хорошая, но с волосами она входит реально в мировой топ, где самый худший блонд, который держится просто на честном слове", — пояснил стилист.