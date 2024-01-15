Звёздный стилист посоветовал Киркорову вернуть натуральный цвет, чтобы спасти волосы

Прошлогоднее решение Филиппа Киркорова радикально изменить внешность, обесцветив волосы и бороду, не прошло бесследно, указал звёздный стилист Александр Данилов. Он напомнил, что уже тогда предсказывал певцу неминуемые проблемы с волосами.

"Его стилисты не понимают, что такое баллоны. Лак — это разрушитель волос. Все мы знаем, что звёзды могут спать с укладкой по три дня. Представляете, что происходит с волосами? Он медленно их прожирает. Поэтому то, что делают Филиппу, а ему красили краской не то что для стен, а краской из баллона, которая на следующий день смывается, естественно, разъедает ваши волосы", — пояснил эксперт в беседе с порталом "Страсти".

И вот спустя две недели после предсказания стилиста Киркоров действительно коротко постригся, однако краска из баллона, заметил стилист, до сих пор не сходит и иногда заметна. По его мнению, исправить ситуацию и спасти оставшиеся волосы артист может с помощью покраски в натуральный или тёмный цвет, что подошло бы бороде и придало бы больше стиля, дерзости и красоты.

Причём блонд, считает Данилов, хорош, но смотрится красиво, когда он люксовый и стильный. Он должен быть сияющим и играющим.

"Поэтому, если вы не можете это сделать, закрасьте волосы в тёмный цвет", — заключил собеседник портала.