"Выглядит неважно": Врач раскрыла причину плохого самочувствия и странного лица Пугачёвой

В последнее время певица Алла Пугачёва всё реже появляется на публике, её посты в социальных сетях не блещут убедительным видеорядом, а фото прямо кричат: с ней что-то не так. Более того, по некоторым данным, медсестра клиники, где лежала Примадонна, якобы рассказала, что та с трудом отошла после круговой подтяжки лица и заимела проблемы с заживлением. О причинах тревожного состояния артистки сайту MK.ru рассказала хирург Мадина Байрамукова.

"В том, что у Аллы Борисовны возникли проблемы после круговой подтяжки лица, нет ничего удивительного. Примадонна находится в группе риска по многим показателям. Во-первых, у неё не вполне хорошее здоровье, есть наличие серьёзных хронических заболеваний. Во-вторых, серьёзный возраст... В-третьих , многочисленные ранее перенесённые операции", — пояснила специалист.

Она пояснила, что каждое вмешательство влияет на кровообращение и регенеративные способности кожи. Учитывая вышесказанное, пластические операции Пугачёвой не рекомендуются.

Хирург предположила, что состояние Примадонны могло ухудшиться из-за наркоза, который способен негативно влиять на организм. Так, он увеличивает риск тромбообразования и гипоксии головного мозга, что ведёт к нарушениям координации движения и памяти.

В целом, считает Байрамукова, странное поведение Пугачёвой имеет под собой основания: её лицо стало неестественным, маскообразным, а черты деформированы, что может быть связано с подтяжками. Кроме того, свой след оставил нездоровый образ жизни. Однако исправить всё можно, сведя к минимуму стрессы и переезды. В ином случае ситуация будет только ухудшаться.