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15 января, 09:16

Шоу Волочковой требуют запретить из-за видео, где Джигурда целует её в трусы

Общественники из движения "Ветераны России" потребовали запретить шоу Анастасии Волочковой из-за слитого в Сеть видео, на котором Никита Джигурда всячески обнимает её, целует в трусы, а в конце и вовсе неоднозначно трогает за причинное место. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Слитое в Сеть видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

Они считают, что звезда подаёт плохой пример несовершеннолетним балеринам и её выступления могут плохо сказаться на психике детей, которых та приглашает бесплатно. Особенно, уверены они, это недопустимо в разгар спецоперации. Сама Волочкова винит во всём Джигурду, называя его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Она заявила телеграм-каналу, что уверена в его виновности.

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"Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто ещё это мог сделать? Люди сливают всё в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас, 20 января, день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу", — указала балерина.

Ранее Анастасия Волочкова эмоционально прокомментировала "почти голую вечеринку" Насти Ивлеевой. Она назвала мероприятие "лоховским", отметив, что не хочет иметь ничего общего с его участниками.

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Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

Матвей Константинов
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