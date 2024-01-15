Шоу Волочковой требуют запретить из-за видео, где Джигурда целует её в трусы

Общественники из движения "Ветераны России" потребовали запретить шоу Анастасии Волочковой из-за слитого в Сеть видео, на котором Никита Джигурда всячески обнимает её, целует в трусы, а в конце и вовсе неоднозначно трогает за причинное место. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Слитое в Сеть видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

Они считают, что звезда подаёт плохой пример несовершеннолетним балеринам и её выступления могут плохо сказаться на психике детей, которых та приглашает бесплатно. Особенно, уверены они, это недопустимо в разгар спецоперации. Сама Волочкова винит во всём Джигурду, называя его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Она заявила телеграм-каналу, что уверена в его виновности.

"Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто ещё это мог сделать? Люди сливают всё в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас, 20 января, день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу", — указала балерина.