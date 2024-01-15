"Днище и проститутка": Волочкова обиделась за слитое "хоум-видео" и разорвала с Джигурдой отношения

О паре Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды в Интернете ходят легенды. Но, видимо, более не будут, ведь знаменитости разругались в пух и прах. По крайней мере, балерина с певцом. Прима даже накатала огромный пост, в котором слёзно отчитывала за содеянное уже бывшего друга, для кого двери в её доме раньше всегда были открыты. Но после проступка закроются. Анастасия настолько разозлилась, что одного из самых брутальных представителей сильного пола российской эстрады лишила чести называться мужчиной. Так что же произошло?

Пока прима-балерина отдыхает на Мальдивах, без неё под боком, видимо, Джигурда заскучал. Настолько ему захотелось вспомнить сочные очертания своей подруги, что, видимо, в порыве ностальгии он загрузил в Сеть их с Настей игрища. Освежить воспоминания, так сказать.

Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda

Начиналось всё безобидно: с танцев. Пока в какой-то момент Джигурда не упал ниц перед балериной, стягивая с неё штаны и припадая губами к самому интимному месту. А на последних секундах записи и вовсе случается французский поцелуй. Настоящее хоум-видео с перчинкой, вам не кажется? Вот только такого, возможно, душевного порыва Никиты прима не оценила. Даже обиделась и вот такой ответ написала.

Настя Волочкова и Никита Джигурда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Volochkova_art