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Актёр Владимир Ильин остановил развитие рака, с которым борется несколько лет

15 января, 07:40
Актёр Владимир Ильин. Фото © ТАСС / Илья Питалев

Актёр Владимир Ильин. Фото © ТАСС / Илья Питалев

Российский актёр Владимир Ильин смог остановить развитие рака, с которым борется уже несколько лет: по данным SHOT, артист проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии.

Как сообщает телеграм-канал, 76-летнему артисту несколько лет назад диагностировали рак предстательной железы. Ильин регулярно проходит лучевую терапию, и лечение тормозит деление раковых клеток, останавливая рост опухоли. Жена Владимира Ильина в беседе с SHOT рассказала, что её супруг чувствует себя хорошо. Недавно он перенёс операцию на ноге и сейчас уже вернулся к работе. Актёр задействован в съёмках двух фильмов — "Судьба барабанщика" и "Пальма-2".

Брату Владимира Ильина, актёру Александру Ильину, несколько лет назад тоже поставили страшный диагноз: рак пищевода последней стадии. От этой же болезни скончался в 1990 году их отец, артист Адольф Ильин.

Владимир Ильин — народный артист РФ, на его счету более 130 ролей в кино. Славу ему принесли работы в картинах "Утомлённые солнцем", "Авария — дочь мента", "Мой любимый клоун", "Стрелец неприкаянный", "Хочу в тюрьму", "Палата № 6", "Время первых". За последнюю ленту Ильин получил приз кинофестиваля стран БРИКС и премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана. Сейчас Владимир Адольфович живёт вместе с супругой в Истринском районе Подмосковья и иногда приезжает на съёмки фильмов и сериалов в Москву.

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А ранее врачи выявили злокачественную опухоль у легендарного российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Тем не менее врачи всё же давали хорошие прогнозы. В декабре ему заметно полегчало: благодаря химиотерапии и лечению началась ремиссия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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