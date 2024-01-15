Актёр Владимир Ильин остановил развитие рака, с которым борется несколько лет 15 января, 07:40 Актёр Владимир Ильин. Фото © ТАСС / Илья Питалев

Российский актёр Владимир Ильин смог остановить развитие рака, с которым борется уже несколько лет: по данным SHOT, артист проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии.

Как сообщает телеграм-канал, 76-летнему артисту несколько лет назад диагностировали рак предстательной железы. Ильин регулярно проходит лучевую терапию, и лечение тормозит деление раковых клеток, останавливая рост опухоли. Жена Владимира Ильина в беседе с SHOT рассказала, что её супруг чувствует себя хорошо. Недавно он перенёс операцию на ноге и сейчас уже вернулся к работе. Актёр задействован в съёмках двух фильмов — "Судьба барабанщика" и "Пальма-2".

Брату Владимира Ильина, актёру Александру Ильину, несколько лет назад тоже поставили страшный диагноз: рак пищевода последней стадии. От этой же болезни скончался в 1990 году их отец, артист Адольф Ильин.

Владимир Ильин — народный артист РФ, на его счету более 130 ролей в кино. Славу ему принесли работы в картинах "Утомлённые солнцем", "Авария — дочь мента", "Мой любимый клоун", "Стрелец неприкаянный", "Хочу в тюрьму", "Палата № 6", "Время первых". За последнюю ленту Ильин получил приз кинофестиваля стран БРИКС и премию "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана. Сейчас Владимир Адольфович живёт вместе с супругой в Истринском районе Подмосковья и иногда приезжает на съёмки фильмов и сериалов в Москву.

Авторы Александра Вишнякова