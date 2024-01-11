"Мне осталось жить год": Легендарный тренер сборной Англии рассказал о страшной болезни

Бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон признался, что у него рак на последней стадии. Он вряд ли переживёт этот год. Об этом сообщает Sveriges Radio.

"Все понимают, что у меня очень серьёзная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу. В лучшем случае мне осталось жить год, в худшем — немного меньше", — приводит слова Эрикссона Шведское радио.

По словам бывшего тренера "Манчестер Сити", "Лацио" и "Ромы", он узнал о болезни, когда упал в обморок во время пробежки.