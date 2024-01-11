"Мне осталось жить год": Легендарный тренер сборной Англии рассказал о страшной болезни
Экс-тренер сборной Англии Эрикссон объявил, что у него рак на последней стадии
Свен-Йоран Эрикссон. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili
Бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон признался, что у него рак на последней стадии. Он вряд ли переживёт этот год. Об этом сообщает Sveriges Radio.
"Все понимают, что у меня очень серьёзная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу. В лучшем случае мне осталось жить год, в худшем — немного меньше", — приводит слова Эрикссона Шведское радио.
По словам бывшего тренера "Манчестер Сити", "Лацио" и "Ромы", он узнал о болезни, когда упал в обморок во время пробежки.
Ранее Лайф писал, что в Палате представителей США предложили отправить в отставку главу Министерства обороны страны Ллойда Остина, который долгое время скрывал рак простаты. По словам конгрессмена-республиканца Мэтта Розендейла, действия Остина представляют угрозу национальной безопасности США.