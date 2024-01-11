Дезинформация и ложь: В Конгрессе призвали объявить импичмент скрывавшему рак главе Пентагона
Конгрессмен США Розендейл призвал объявить импичмент главе Пентагона Остину
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Boris Roessler
В Палате представителей США предложили отправить в отставку главу Министерства обороны страны Ллойда Остина, который долгое время скрывал свои проблемы со здоровьем. С такой инициативой выступили конгрессмен-республиканец Мэтт Розендейл и его коллега из Демократической партии Крис Делуцио.
"Только что внёс статьи импичмента против министра обороны Ллойда Остина", — написал Розендейл на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
По его словам, министр привык к "дезинформации и лжи". Также, как считает Розендейл, действия Остина представляют угрозу для национальной безопасности США.
Делуцио же отметил, что потерял доверие к шефу Пентагона. Газета Politico уточняет, что конгрессмен стал первым представителем демократов, который призвал к отставке Остина.
"Являясь членом комитета по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США, я обязан осуществлять надзор за Министерством обороны. Сегодня этот долг требует, чтобы я призвал министра Остина уйти в отставку", — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), поблагодарил главу Пентагона за службу и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Ранее бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли также призвала президента страны Джо Байдена отправить в отставку Остина. По её словам, действия министра делают Соединённые Штаты очень уязвимыми на фоне СВО, обострения палестино-израильского конфликта и заявлений властей КНДР.
Напомним, что об ухудшении состояния здоровья Остина публично заявили только 5 января. Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что министра госпитализировали ещё вечером 1 января из-за некой плановой медицинской процедуры. Впоследствии выяснилось, что в прошлом году у Остина диагностировали рак простаты, а в декабре ему провели операцию. Российские эксперты предположили, кто сможет возглавить Пентагон в случае отставки его нынешнего главы.