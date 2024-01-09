Байдена призвали гнать взашей из-за ситуации с госпитализацией Остина
Бывший постпред США в ООН Хейли: Байдену нужно уйти в отставку из-за Остина
Президент США Джо Байден должен подать в отставку после того, как был госпитализирован глава Минобороны страны Ллойд Остин, передаёт телеканал Fox News со ссылкой на бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли.
"Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединённым Штатам. Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу", — рассказала Хейли.
Как сообщает телеканал, Хейли собирается выдвигаться на президентских выборах в этом году как кандидат от Республиканской партии.
Напомним, публично о госпитализации 70-летнего Остина Минобороны США сообщило только 5 января. В ведомстве рассказали, что вечером 1 января министра госпитализировали с осложнениями из-за плановой медицинской процедуры. После этого в Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина.
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