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9 января, 02:38

Байдена призвали гнать взашей из-за ситуации с госпитализацией Остина

Бывший постпред США в ООН Хейли: Байдену нужно уйти в отставку из-за Остина

Президент США Джо Байден должен подать в отставку после того, как был госпитализирован глава Минобороны страны Ллойд Остин, передаёт телеканал Fox News со ссылкой на бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли.

"Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединённым Штатам. Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу", — рассказала Хейли.

Как сообщает телеканал, Хейли собирается выдвигаться на президентских выборах в этом году как кандидат от Республиканской партии.

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Напомним, публично о госпитализации 70-летнего Остина Минобороны США сообщило только 5 января. В ведомстве рассказали, что вечером 1 января министра госпитализировали с осложнениями из-за плановой медицинской процедуры. После этого в Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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