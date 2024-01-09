Байдена призвали гнать взашей из-за ситуации с госпитализацией Остина

Президент США Джо Байден должен подать в отставку после того, как был госпитализирован глава Минобороны страны Ллойд Остин, передаёт телеканал Fox News со ссылкой на бывшего постпреда Штатов при ООН Никки Хейли.

"Невозможно поверить, что мы столкнулись с такой ситуацией. У нас война в Европе, война на Ближнем Востоке, Северная Корея провела испытания межконтинентальной ракеты, которая способна нанести удар по Соединённым Штатам. Байден делает Америку очень уязвимой, он ставит нас под угрозу", — рассказала Хейли.