Глава Пентагона руководит американским Минобороны с больничной койки, заявили в Белом доме

Глава Пентагона Ллойд Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь на больничной койке. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, планов по отправлению Остина в отставку нет.

"Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает всё, что делал бы в обычное время, но из больницы", — сказал Кирби в ходе брифинга.