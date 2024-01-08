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8 января, 18:30

Глава Пентагона руководит американским Минобороны с больничной койки, заявили в Белом доме

Кирби: Шеф Пентагона Остин исполняет обязанности, находясь на больничной койке

Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Sarah Silbiger

Ллойд Остин. Обложка © Getty Images / Sarah Silbiger

Глава Пентагона Ллойд Остин полностью исполняет свои обязанности, находясь на больничной койке. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, планов по отправлению Остина в отставку нет.

"Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает всё, что делал бы в обычное время, но из больницы", — сказал Кирби в ходе брифинга.

Представитель Белого дома добавил, что президент США Джо Байден ждёт возвращения Остина в Пентагон.

Напомним, публично о госпитализации 70-летнего Остина Минобороны США сообщило только 5 января. В ведомстве рассказали, что вечером 1 января министра госпитализировали с осложнениями после плановой медицинской процедуры. После этого в Конгрессе США пристыдили Пентагон за сокрытие проблем со здоровьем у Остина.

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Наталья Исакова
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