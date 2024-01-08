В Пентагоне не смогли назвать дату выписки Остина из больницы
Пентагон: Даты выписки Остина пока нет, он остаётся в больнице
Шеф Пентагона Ллойд Остин пока остаётся в больнице. Когда его выпишут, неизвестно. Об этом сообщили в оборонном ведомстве США.
Сейчас Остин находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, министр идёт на поправку.
"На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки", — говорится в заявлении Райдера.
Представитель ведомства также подтвердил информацию ряда СМИ о том, что с Остином говорил президент США Джо Байден. О чём шёл диалог, Райдер не уточнил, добавив при этом, что Пентагон будет сообщать о состоянии госпитализированного министра.
Напомним, Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после планового лечения ещё 1 января. При этом в Пентагоне о произошедшем сообщили лишь 5 января. В неведении якобы были даже в Белом доме, писало издание Politico. По данным СМИ, глава ведомства четыре дня находился в отделении интенсивной терапии.
ТАСС / AP / Cliff Owen