В Пентагоне не смогли назвать дату выписки Остина из больницы

Шеф Пентагона Ллойд Остин пока остаётся в больнице. Когда его выпишут, неизвестно. Об этом сообщили в оборонном ведомстве США.

Сейчас Остин находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Как рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, министр идёт на поправку.

"На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки", — говорится в заявлении Райдера.