4 дня в интенсивной терапии: СМИ раскрыли подробности госпитализации главы Пентагона

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин четыре дня находился в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на два анонимных источника.

По данным журналистов, обязанности руководителя министерства в это время исполняла его заместитель Кэтлин Хикс. Диагноз 70-летнего чиновника не раскрывается, однако известно, что его госпитализация связана с осложнениями, которые были вызваны неназванной медицинской процедурой. 5 января Остин уже вернулся к работе.

Телеканал также отмечает, что госпитализация Остина случилась в разгар напряжённости на Ближнем Востоке.