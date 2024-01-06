Регион

Уведомления отключены

6 января, 18:03

4 дня в интенсивной терапии: СМИ раскрыли подробности госпитализации главы Пентагона

NBC: Глава Пентагона Остин четыре дня находился в отделении интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © / ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © / ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин четыре дня находился в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на два анонимных источника.

По данным журналистов, обязанности руководителя министерства в это время исполняла его заместитель Кэтлин Хикс. Диагноз 70-летнего чиновника не раскрывается, однако известно, что его госпитализация связана с осложнениями, которые были вызваны неназванной медицинской процедурой. 5 января Остин уже вернулся к работе.

Телеканал также отмечает, что госпитализация Остина случилась в разгар напряжённости на Ближнем Востоке.

В США забили тревогу из-за секретности вокруг госпитализации главы Пентагона
В США забили тревогу из-за секретности вокруг госпитализации главы Пентагона

Накануне Лайф писал, что Ллойд Остин госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Это произошло вечером 1 января.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров