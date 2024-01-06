Глава Пентагона угодил в госпиталь с осложнениями
Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры
Ллойд Остин. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.
Это произошло ещё вечером 1 января. Остина положили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда, штат Мэриленд. Сейчас глава ведомства идёт на поправку и рассчитывает уже 6 января приступить к своим обязанностям.
Ранее Лайф писал об опасениях Белого дома из-за возможной войны на Ближнем Востоке, которая может помешать переизбранию Байдена. Американские чиновники убеждены, что события развиваются в том направлении, которого Вашингтон долго пытался избежать.