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5 января, 23:25

Глава Пентагона угодил в госпиталь с осложнениями

Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры

Ллойд Остин. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Ллойд Остин. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Глава Пентагона Ллойд Остин госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.

Это произошло ещё вечером 1 января. Остина положили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда, штат Мэриленд. Сейчас глава ведомства идёт на поправку и рассчитывает уже 6 января приступить к своим обязанностям.

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Артур Лапсаков
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