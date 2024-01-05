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5 января, 07:56

Бомбардировщик ВВС США разбился при посадке на авиабазе Элсворт

Стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился во время выполнения тренировочного полёта. ЧП произошло вечером 4 января при посадке на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота, сообщает командование Военно-воздушных сил США.

"Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались", — уточнили в командовании.

Специальная комиссия установит причины крушения. К слову, у ВВС США в эксплуатации находятся всего 60 самолётов этого типа.

Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полёта в Южной Корее
Американский истребитель F-16 разбился во время тренировочного полёта в Южной Корее

Ранее два американских военных вертолёта АН-64 Apache потерпели крушение в штате Аляска, возвращаясь с тренировочного вылета. Погибли трое военнослужащих. Также ещё девять жизней унесло столкновение двух вертолётов Black Hawk, которые участвовали в учениях в штате Кентукки.

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ТАСС / Zuma

Андрей Бражников
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