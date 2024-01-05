Бомбардировщик ВВС США разбился при посадке на авиабазе Элсворт

Стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился во время выполнения тренировочного полёта. ЧП произошло вечером 4 января при посадке на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота, сообщает командование Военно-воздушных сил США.

"Во время инцидента он выполнял тренировочную миссию. На борту находились четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались", — уточнили в командовании.