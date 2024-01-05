Белый дом опасается, что война на Ближнем Востоке помешает переизбранию Байдена
Politico: Администрация Байдена готовится к расширению войны на Ближнем Востоке
Разрастание палестино-израильского конфликта в войну на всём Ближнем Востоке может помешать переизбранию президента США Джо Байдена на новый срок, американские власти продумывают меры реагирования. Об этом сообщила Politico.
По информации источников издания, американские чиновники убеждены, что события развиваются в том направлении, которого Вашингтон долго пытался избежать, то есть конфликт распространяется за пределы сектора Газа. Руководство страны анализирует варианты возможного участия Штатов в ближневосточной войне. Разведчики пытаются предугадать атаки на силы США в Ираке и Сирии, а военные планируют ответный удар по йеменским мятежникам-хуситам, нападающим на торговые суда в Красном море.
"Эскалация способна привести к тому, что президент Джо Байден окажется глубоко впутан в Ближний Восток, когда... его кампания потребует фокусироваться на внутренних проблемах", — пишет издание, отмечая, что избиратели в 2024 году могут обозначить, насколько Америка должна быть вовлечена в зарубежные конфликты.
Напомним, в ночь на 2 января в Красном море произошло серьёзное столкновение американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". Как сообщали местные средства массовой информации, хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю ВМС США, но ни одна из них не достигла цели. До этого события йеменские повстанцы захватили несколько судов в Красном море, после чего Пентагон отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что ситуация в Красном море является прямой проекцией насилия в Газе.
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