Белый дом опасается, что война на Ближнем Востоке помешает переизбранию Байдена

Разрастание палестино-израильского конфликта в войну на всём Ближнем Востоке может помешать переизбранию президента США Джо Байдена на новый срок, американские власти продумывают меры реагирования. Об этом сообщила Politico.

По информации источников издания, американские чиновники убеждены, что события развиваются в том направлении, которого Вашингтон долго пытался избежать, то есть конфликт распространяется за пределы сектора Газа. Руководство страны анализирует варианты возможного участия Штатов в ближневосточной войне. Разведчики пытаются предугадать атаки на силы США в Ираке и Сирии, а военные планируют ответный удар по йеменским мятежникам-хуситам, нападающим на торговые суда в Красном море.