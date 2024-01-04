Небензя заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море

Ситуация в Красном море является прямой проекцией насилия в Газе, и Россия глубоко обеспокоена в связи с событиями в регионе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.

"Проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается столь тревожным образом не в вакууме. Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля", — сказал дипломат.

Помимо этого, постпред подчеркнул, что через акваторию Красного моря проходят жизненно важные для международной торговли пути. В то же время он отметил, что для поставки коммерческих и гуманитарных грузов для находящихся в сложных социально-экономических условиях государств в этом регионе необходимо обеспечить свободное и безопасное судоходство.

Небензя также сообщил, что Москва категорически осуждает атаки йеменских повстанцев из шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. Российская сторона призывает руководство этого движения прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов и их экипажей, проявлять сдержанность и уважительно относиться к принципам безопасности судоходства.