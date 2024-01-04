Небензя заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море
Небензя: Ситуация в Красном море является прямой проекцией насилия в Газе
Ситуация в Красном море является прямой проекцией насилия в Газе, и Россия глубоко обеспокоена в связи с событиями в регионе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.
"Проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается столь тревожным образом не в вакууме. Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля", — сказал дипломат.
Помимо этого, постпред подчеркнул, что через акваторию Красного моря проходят жизненно важные для международной торговли пути. В то же время он отметил, что для поставки коммерческих и гуманитарных грузов для находящихся в сложных социально-экономических условиях государств в этом регионе необходимо обеспечить свободное и безопасное судоходство.
Небензя также сообщил, что Москва категорически осуждает атаки йеменских повстанцев из шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе. Российская сторона призывает руководство этого движения прекратить любые действия, которые могут создавать угрозу для коммерческих судов и их экипажей, проявлять сдержанность и уважительно относиться к принципам безопасности судоходства.
"Требуем немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа", — подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 2 января в Красном море произошло серьёзное столкновение американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". Как сообщали местные средства массовой информации, хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю ВМС США, но ни одна из них не достигла цели. До этого события йеменские повстанцы захватили несколько судов в Красном море, после чего Пентагон отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив. Так, в декабре прошлого года грузовой корабль "Руен" подвергся захвату в водах Аравийского моря, а в ноябре ими было захвачено судно Galaxy Leader, которое впоследствии отбуксировали к берегам Йемена.
t.me / Постпредство России при ООН