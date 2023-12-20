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20 декабря, 15:34

На севере Йемена началась всеобщая мобилизация для отправки бойцов в Газу

На севере Йемена хуситы объявили всеобщую мобилизацию, чтобы подготовить бойцов для участия в военных действиях на стороне палестинцев в секторе Газа. Об этом РИА "Новости" рассказал член политбюро шиитского движения "Ансар Аллах", которое правит в регионе.

По словам Хузама аль-Асада, мобилизация начата во всех провинциях, уже открыты тренировочные лагеря, "десятки тысяч молодых людей" пошли добровольцами. Хуситы считают, что, если получится принять участие в боевых действиях в секторе Газа, такая "народная армия" поддержит палестинский народ Газы.

Аль-Асад добавил, что резервистов не будут задействовать в военных действиях на стороне властей северного Йемена, потому что у республики есть регулярная армия.

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При этом ранее газета New Straits Times сообщила, что США и ЕС могут допустить начало новой войны в Йемене, расширив палестино-израильский конфликт. Пока же хуситы атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем и идущие в израильские порты. Они обещают продолжать атаки до тех пор, пока в сектор Газа не поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве.

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ТАСС / AP / Hani Mohammed

Александра Вишнякова
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