ВМС Йемена атаковали ударными дронами два судна в Красном море
Йеменское движение "Ансар Аллах" заявило о новых атаках на суда в Красном море
Движение "Ансар Аллах", правящее на севере Йемена, сообщило о нападении на два израильских судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них — нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое — контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения ВС Йемена", — сказал Сариа в интервью телеканалу "Аль-Масира".
Он повторил предупреждение хуситов, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения и будут становиться законными мишенями до тех пор, пока в сектор Газа ни поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве.
Ранее Лайф сообщал, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США сбил в Красном море 14 ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене. В результате инцидента ни эсминец, ни корабли, находившиеся в этом регионе, не пострадали.
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