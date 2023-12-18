ВМС Йемена атаковали ударными дронами два судна в Красном море

Движение "Ансар Аллах", правящее на севере Йемена, сообщило о нападении на два израильских судна в Красном море — нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз MSC Clara. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели качественную военную операцию в Красном море против двух кораблей, имеющих отношение к сионистскому образованию. Одно из них — нефтяной танкер Swan Atlantic, а другое — контейнеровоз MSC Clara. Они были поражены двумя боевыми беспилотниками после отказа экипажей послушаться предупреждения ВС Йемена", — сказал Сариа в интервью телеканалу "Аль-Масира".

Он повторил предупреждение хуситов, что идущие в порты Израиля корабли не смогут достичь пунктов назначения и будут становиться законными мишенями до тех пор, пока в сектор Газа ни поступят продовольствие и медикаменты в достаточном количестве.