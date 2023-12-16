В США сообщили о массированной атаке дронов на эсминец в Красном море

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США сбил в Красном море 14 ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter).

"Рано утром 16 декабря американский эсминец Carney, действовавший в Красном море, успешно поразил 14 ударных дронов, выпущенных из районов Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в сообщении.

В результате инцидента ни эсминец, ни корабли, находившиеся в этом регионе, не пострадали, добавили в американском командовании.