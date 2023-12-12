Хуситы ракетой подбили норвежский танкер с химикатами в Красном море
Reuters: Норвежский танкер подвергся нападению хуситов в Красном море
В Красном море загорелось норвежское коммерческое судно Strinda. СМИ сообщают, что причиной стала ракета, запущенная с территории, контролируемой хуситами.
"Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, поразила коммерческий танкер", — информировало агентство Reuters.
Судно перевозило нефть и химикаты. По предварительным данным, обошлось без жертв.
При этом ранее стало известно, что у берегов Йемена загорелось британское судно. Весь экипаж в безопасности, причины произошедшего устанавливаются.
AP / TASS / Vita Jureviciene