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12 декабря, 04:33

Хуситы ракетой подбили норвежский танкер с химикатами в Красном море

Reuters: Норвежский танкер подвергся нападению хуситов в Красном море

В Красном море загорелось норвежское коммерческое судно Strinda. СМИ сообщают, что причиной стала ракета, запущенная с территории, контролируемой хуситами.

"Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, поразила коммерческий танкер", — информировало агентство Reuters.

Судно перевозило нефть и химикаты. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В Пентагоне сообщили о четырёх нападениях на три судна в Красном море

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При этом ранее стало известно, что у берегов Йемена загорелось британское судно. Весь экипаж в безопасности, причины произошедшего устанавливаются.

Обложка ©

AP / TASS / Vita Jureviciene

Лариса Сафронова
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