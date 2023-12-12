Хуситы ракетой подбили норвежский танкер с химикатами в Красном море

В Красном море загорелось норвежское коммерческое судно Strinda. СМИ сообщают, что причиной стала ракета, запущенная с территории, контролируемой хуситами.

"Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, поразила коммерческий танкер", — информировало агентство Reuters.

Судно перевозило нефть и химикаты. По предварительным данным, обошлось без жертв.