В Пентагоне сообщили о четырёх нападениях на три судна в Красном море

За прошедшие сутки три коммерческих судна подверглись четырём атакам в Красном море. Как считают в Пентагоне, являются делом рук мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах", которых поддерживает Иран. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщило Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов (CENTCOM).

В сообщении говорится о том, что в международных водах южной части Красного моря 3 декабря три коммерческих судна, которые имеют отношения к 14 странам, подверглись нападению четыре раза. В результате ракетный эсминец ВМС США USS Carney оказал помощь этим кораблям после того, как получил от них сигналы бедствия.

"У нас есть все основания полагать, что эти атаки были совершены хуситами из Йемена при полной поддержке Ирана", — говорится в сообщении командования.

В своём послании военные объяснили этот вывод. В 9:15 по местному времени из той части Йемена, которая находится под контролем хуситов, был замечен запуск противокорабельной баллистической ракеты. Снаряд направлялся в сторону корабля Unity Explorer, который ходит под флагом Багамских островов, принадлежит и эксплуатируется Великобританией. Около 12 часов дня американский эсминец обнаружил и сбил беспилотник, который также был запущен с контролируемой мятежниками территории.

В 15:30 хуситы выпустили ракету по судну Number 9, которое шло под панамским флагом, а принадлежало и эксплуатировалось Бермудскими островами и Великобританией. Последний инцидент произошёл примерно в 16:30, когда сигнал бедствия был подан экипажем судна под панамским флагом Sophie II. На борту корабля были моряки из восьми государств. После этого эсминец ВМС США USS Carney сбил ещё один беспилотный летательный аппарат.