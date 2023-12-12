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12 декабря, 01:23

Британское судно загорелось у берегов Йемена

Пожар произошёл на борту британского судна, следовавшего через Баб-эль-Мандебский пролив. В момент возгорания корабль находился в 28 километрах от берегов Йемена, сказано в сообщении Управления морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO).

"Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности", — гласит заявление.

По данным UKMTO, в настоящий момент причины произошедшего устанавливаются. Также ведомство обратилось ко всем находящимся в этом районе кораблям с призывом проявлять особую осторожность. О любой подозрительной деятельности настоятельно рекомендуется докладывать управлению.

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А ранее огонь охватил двигатели пассажирского авиалайнера Boeing 737, который следовал из Новосибирска в Москву. Самолёт с пылающими турбинами совершил экстренную посадку.

Обложка ©

Flickr / Paul Rioux

Илья Пушкарев
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