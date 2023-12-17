США перебросили ударную группу в Аденский залив для защиты своих кораблей от хуситов

Пентагон на фоне последних атак хуситов на корабли в Красном море отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на анонимных чиновников.

"Пентагон в последние дни перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы поддержать потенциальный ответ США на нападения [хуситов]", — рассказали изданию.

Один из чиновников отметил, что Пентагон разрешил командирам "нанести удар по хуситам".