В США планируют интернациональную операцию против хуситов
The War Zone: Глава Пентагона Остин намерен объявить операцию против хуситов
Министр обороны США Ллойд Остин объявит о начале интернациональной операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian), которая будет направлена на противодействие угрозам со стороны хуситов в Красном море, сообщает The War Zone.
"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian", — приводит издание слова чиновника.
Там также отметили, что это интернациональная операция, которая направлена на обеспечение международной безопасности мореплавания.
Ранее Лайф сообщал, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США сбил в Красном море 14 ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене. В результате инцидента ни эсминец, ни корабли, находившиеся в этом регионе, не пострадали.
Getty Images / Mohammed Hamoud