В США планируют интернациональную операцию против хуситов

Министр обороны США Ллойд Остин объявит о начале интернациональной операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian), которая будет направлена на противодействие угрозам со стороны хуситов в Красном море, сообщает The War Zone.

"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian", — приводит издание слова чиновника.

Там также отметили, что это интернациональная операция, которая направлена на обеспечение международной безопасности мореплавания.