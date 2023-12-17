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17 декабря, 14:55

В США планируют интернациональную операцию против хуситов

The War Zone: Глава Пентагона Остин намерен объявить операцию против хуситов

Министр обороны США Ллойд Остин объявит о начале интернациональной операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian), которая будет направлена на противодействие угрозам со стороны хуситов в Красном море, сообщает The War Zone.

"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian", — приводит издание слова чиновника.

Там также отметили, что это интернациональная операция, которая направлена на обеспечение международной безопасности мореплавания.

Хуситы ракетой подбили норвежский танкер с химикатами в Красном море

Хуситы ракетой подбили норвежский танкер с химикатами в Красном море

Ранее Лайф сообщал, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США сбил в Красном море 14 ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене. В результате инцидента ни эсминец, ни корабли, находившиеся в этом регионе, не пострадали.

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Getty Images / Mohammed Hamoud

Александра Мышляева
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