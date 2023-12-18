Новая война может начаться в Йемене из-за решения США и ЕС, пишут СМИ

Соединённые Штаты Америки и Евросоюз могут допустить начало новой войны в Йемене, распространив палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили в газете New Straits Times.

"Конечно, США и, возможно, даже Европейский союз, не видя зверств сионистского режима апартеида против палестинцев, начнут новую войну в Йемене. Мы не сможем сказать, где всё это закончится, но мы можем со всей уверенностью, которая доступна человеку, сказать, чем это закончится. Это создаст ещё один Афганистан, Ирак или Сирию", — говорится в публикации.