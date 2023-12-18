Новая война может начаться в Йемене из-за решения США и ЕС, пишут СМИ
New Straits Times: США и ЕС могут спровоцировать новую войну в Йемене
Соединённые Штаты Америки и Евросоюз могут допустить начало новой войны в Йемене, распространив палестино-израильский конфликт. Об этом сообщили в газете New Straits Times.
"Конечно, США и, возможно, даже Европейский союз, не видя зверств сионистского режима апартеида против палестинцев, начнут новую войну в Йемене. Мы не сможем сказать, где всё это закончится, но мы можем со всей уверенностью, которая доступна человеку, сказать, чем это закончится. Это создаст ещё один Афганистан, Ирак или Сирию", — говорится в публикации.
Западные журналисты считают, что в настоящее время существует возможность расширения конфликта на Ближнем Востоке. Завершиться же он может только при условии, если международное сообщество гарантирует "палестинцам независимую Палестину с границами 1967 года", а также если премьер-министр Израиля Нетаньяху и члены его кабинета будут "привлечены к ответственности за свои военные преступления", отметили в газете.
Напомним, что о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу Минобороны Израиля объявило 2 декабря. ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильские солдаты окружили дом лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Также Израиль продолжает наносить удары по гражданскому населению Газы и мирным объектам. Так, с израильской территории был обстрелян лагерь беженцев Джабалия на севере Газы. Жертвами стали 90 человек, в том числе дети. А ранее израильские журналисты написали, что в Турции прошли тайные переговоры лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по вопросу продолжения боевых действий против Израиля. Примечательно, что арабские издания такой информацией не располагают.
ТАСС / Zuma