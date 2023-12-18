Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В ЕС хотят отобрать у Венгрии голос, чтобы обеспечить Украину очередными деньгами

Сальдо: Восстановить Каховскую плотину можно по сохранившемуся проекту

Российские власти одобрили ограничение на перевод денег без открытия счёта

"Покрывает территорию США": В Японии рассказали о дальности запущенной ракеты КНДР

Седан влетел во внедорожник рядом с кортежем Байдена, когда тот выходил из здания

Трамп возложил ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине на США

Израиль разбомбил лагерь для беженцев в Газе, счёт жертв подходит к сотне

СБУ открыла уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного

"Верен своей стране": Российский пловец-чемпион Рылов отказался ехать на Олимпиаду

В США оценили убытки ушедших из России зарубежных брендов в $103 млрд

Главари ХАМАС тайно встретились в Турции и обсудили продолжение войны, пишут СМИ

Kan: Лидеры ХАМАС обсудили войну с Израилем во время секретной встречи в Турции

18 декабря, 07:27
<p>Вооружённые бойцы ХАМАС. Обложка © Getty Images / Yousef Masoud / SOPA Images / LightRocket</p>

Вооружённые бойцы ХАМАС. Обложка © Getty Images / Yousef Masoud / SOPA Images / LightRocket

В Турции прошли тайные переговоры лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по вопросу продолжения боевых действий против Израиля. Об этом сообщает израильский телеканал Kan, ссылаясь на источники. Арабские издания такой информацией не располагают.

Как утверждается, на встрече обсуждалась возможность атаковать израильскую территорию не только из сектора Газа, но и из Ливана. Кроме того, поднималась тема обмена пленными и заключёнными. По данным телеканала, на переговорах присутствовали замруководителя политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури и экс-глава группировки Халед Машаль. Именно они якобы инициировали встречу и возглавили её. Были и другие представители ХАМАС, занимающие важные должности.

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС

Напомним, что о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу Минобороны Израиля объявило 2 декабря. ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильские солдаты окружили дом лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Также Израиль продолжает наносить удары по гражданскому населению Газы и мирным объектам. Так, с израильской территории был обстрелян лагерь беженцев Джабалия на севере Газы. Жертвами стали 90 человек, в том числе дети.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!