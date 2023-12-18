Главари ХАМАС тайно встретились в Турции и обсудили продолжение войны, пишут СМИ

В Турции прошли тайные переговоры лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по вопросу продолжения боевых действий против Израиля. Об этом сообщает израильский телеканал Kan , ссылаясь на источники. Арабские издания такой информацией не располагают.

Как утверждается, на встрече обсуждалась возможность атаковать израильскую территорию не только из сектора Газа, но и из Ливана. Кроме того, поднималась тема обмена пленными и заключёнными. По данным телеканала, на переговорах присутствовали замруководителя политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури и экс-глава группировки Халед Машаль. Именно они якобы инициировали встречу и возглавили её. Были и другие представители ХАМАС, занимающие важные должности.