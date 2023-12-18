Главари ХАМАС тайно встретились в Турции и обсудили продолжение войны, пишут СМИ
Kan: Лидеры ХАМАС обсудили войну с Израилем во время секретной встречи в Турции
Вооружённые бойцы ХАМАС. Обложка © Getty Images / Yousef Masoud / SOPA Images / LightRocket
В Турции прошли тайные переговоры лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по вопросу продолжения боевых действий против Израиля. Об этом сообщает израильский телеканал Kan, ссылаясь на источники. Арабские издания такой информацией не располагают.
Как утверждается, на встрече обсуждалась возможность атаковать израильскую территорию не только из сектора Газа, но и из Ливана. Кроме того, поднималась тема обмена пленными и заключёнными. По данным телеканала, на переговорах присутствовали замруководителя политического бюро ХАМАС Салех аль-Арури и экс-глава группировки Халед Машаль. Именно они якобы инициировали встречу и возглавили её. Были и другие представители ХАМАС, занимающие важные должности.
Напомним, что о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу Минобороны Израиля объявило 2 декабря. ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Войска окружают город Хан-Юнис на юге региона и продолжают закреплять позиции на севере. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильские солдаты окружили дом лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Также Израиль продолжает наносить удары по гражданскому населению Газы и мирным объектам. Так, с израильской территории был обстрелян лагерь беженцев Джабалия на севере Газы. Жертвами стали 90 человек, в том числе дети.