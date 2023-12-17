ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС 17 декабря, 16:55 ЦАХАЛ обнаружила систему тоннелей ХАМАС. Обложка © Getty Images / Ilia Yefimovich

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила разветвлённую систему тоннелей радикального движения ХАМАС, которая тянется на четыре километра у палестино-израильской границы. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля обнаружила систему подземных тоннелей ХАМАС, построенных в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта Эрез. Эта массивная система тоннелей, разделённая на ответвления тоннелей, простирается более чем на четыре километра", — отмечается в тексте.

Там добавляется, что к проектированию тоннелей причастен брат лидера ХАМАС Яхьи Синвары Мухаммад Синвара. Сейчас подземные сооружения охраняются и контролируются израильскими вооружёнными силами.

Напомним, ЦАХАЛ не первый раз говорит об обнаружении тоннелей ХАМАС. The Wall Street Journal писала, что израильская армия начала закачивать воду в некоторые из них на территории сектора Газа, чтобы разрушить инфраструктуру радикалов. На это должно уйти несколько недель.

Авторы Татьяна Миссуми