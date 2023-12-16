Посол Израиля в РФ Бен Цви исключил "новогоднее" перемирие с ХАМАС

По его словам, у Израиля две задачи: уничтожение террористических структур ХАМАС и вызволение всех заложников. И это не говоря о том, что ни Израиль, ни ХАМАС не отмечают Рождество в декабре, как и Новый год, который у них в сентябре. Кроме того, праздники не являются причиной прекращать военные операции. Однако если суннитское движение решит сложить оружие, то, по словам дипломата, "вопросов не будет".