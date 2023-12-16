Посол Израиля в РФ Бен Цви исключил "новогоднее" перемирие с ХАМАС
Между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа не планируется "новогоднее" перемирие. Об этом ТАСС сообщил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви.
По его словам, у Израиля две задачи: уничтожение террористических структур ХАМАС и вызволение всех заложников. И это не говоря о том, что ни Израиль, ни ХАМАС не отмечают Рождество в декабре, как и Новый год, который у них в сентябре. Кроме того, праздники не являются причиной прекращать военные операции. Однако если суннитское движение решит сложить оружие, то, по словам дипломата, "вопросов не будет".
"Но на данном этапе я не вижу, что этот момент приближается", — сообщил Бен Цви.
"Моссад" следит за ними": Херш раскрыл, что Израиль сделает с ХАМАС после освобождения всех заложников
Напомним, 7 октября члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября — тогда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие, которое несколько раз продлевалось. Стороны конфликта обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ стала закачивать воду.
Flickr / Israel Defense Forces